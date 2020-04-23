Tevekkül Ne Demek? Tdk'ya Göre Tevekkül Etmek Anlamı Nedir?

Tevekkül kelimesi Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapça dilinden geçmiştir. Tevekkül kelimesi anlamı kişinin kaderine, bahtına ve Allah'tan gelen her sonuca razı olması durumudur.

Tevekkül Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Tevekkül kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında güvenmek ve işi başkasına devretmek diyebiliriz. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında güvenmek ve inanmak tanımı yapılabilir. Başka bir anlamı ise kişilerin yapacakları başka bir işi kalmadıktan sonra olayların akışını Allah'a havale etmek olarak açıklanabilir.

Kısaca Tevekkül Etmek Anlamı Nedir?

Tevekkül kelimesi sözlük anlamına göre terim olarak kullanılmaktadır. Genel olarak yardımcı bir fiil ile beraber kullanılır. Genellikle tevekkül kelimesi birine güvenmek ve birine olan inancı korumak anlamında kullanılır.

Tevekkül etmek ise kişilerin olaylar karşısında güvenini kaybetmeden Allah'ın verdiği kadere razı olmak demektir.