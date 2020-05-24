Teyzeye bayram mesajları! Halaya-teyzeye bayram kutlama mesajı...

Ramazan Bayramı 24 Haziran yani bugün başlayıp 26 Haziran salı günü son bulacak. Bayramı sevdiklerinden ayrı geçirenler ise bayram mesajları ile yakınlarını mutlu edebilirler. Teyzeye bayram mesajları aranan konular arasında yer alıyor. İşte teyzeye bayram mesajları...

TEYZEYE-HALAYA BAYRAM MESAJLARI 2020

Daha güzel bayramlara ulaşabilmek için bu bayram yanında olamadım teyzem ama kalbim senin özleminle dolu.

Teyzem, Ramazan Bayramı vesilesiyle sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmenizi diliyorum

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.

Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştık. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum.