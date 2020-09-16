Tezgah açma kavgasında yumruklar havada uçuştu!

Olay, Akyazı ilçesinde bulunan Kapalı Pazaryerinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaflar arasında tezgah açma meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hakaret ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya ne korona ne de çevredeki esnaf engel olabildi.

Kavga esnasında ise zabıta ekiplerinin korona virüs önlemleri kapsamında tezgahlar arasındaki mesafeyi kontrol ettikleri öğrenildi. Pazar yerini karıştıran kavga çevredeki vatandaşlar ve zabıtaların araya girmesiyle birlikte güçlükle yatıştırıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.