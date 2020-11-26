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26.11.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

TGC: Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde tarafız

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tüm habercileri göreve çağırdı. Gazetecilere, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılması, kadın ve çocuklara yönelik her türlü şiddetle ilgili suçunun takipçisi olunması çağrısı yapan komisyon açıklamasında, ‘caydırıcı ceza uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olunmalı ve cinsiyet eşitlikçi bir dille haber yapılmalı’ denildi

TGC: Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde tarafız

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde gazeteci olarak taraf olduklarına dikkat çeken Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı: “Pandemi sürecinde kadınların olumsuz etkilendiği ve ev içi şiddette artış gözlendiği konunun uzmanlarınca net olarak ifade edilmiştir. Yaşadığımız bu zorlu süreç, biz habercilere de bu gerçeği görünür kılma sorumluluğu yüklemektedir. İçişleri Bakanlığı’na göre 2020 yılı kasım ayına kadar 234 kadın öldürülmüştür. TGC Kadın Komisyonu olarak, artan şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor ve kadın - erkek demeden tüm basın çalışanlarını kadına yönelik şiddetin önlenmesi için görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda, risk altındaki kadın ve çocukların can güvenliğini önceleyen, ekonomik ve psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz, tecavüz dahil cinsel şiddet, çocuk yaşta zorla evlendirme, eziyet gibi suçlara ilişkin caydırıcı cezaların uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olmak zorundayız” denildi.

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