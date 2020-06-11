MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TGC, kuruluşunun 74. yılını kutluyor
ABONE OL
11.06.2020 - 07:00 |

TGC, kuruluşunun 74. yılını kutluyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kuruluşunun 74. yılını kutluyor.

TGC, kuruluşunun 74. yılını kutluyor

 

TGC’den yapılan açıklamaya göre cemiyet, 10 Haziran 1946’da Sedat Simavi önderliğinde gazeteciler Cihat Baban, Sait Kesler, Sadun Galip Savcı ve  Hayri Alpar’ın katılımıyla kuruldu.

Cemiyetin kuruluşundan bu yana Sedat Simavi ile başlayan ilkeli duruşu, yönetim kurulları bugün de ödün vermeksizin sürdürüyor. Cemiyet’in kuruluşunun yıl dönümü olan 10 Haziran’da, koronavirüs salgını dolayısıyla tören yapılamadı.

TGC Başkanı Turgay Olcayto, bu yıl Cemiyet’e hizmet eden kıdemli gazetecilerle buluşamamanın burukluğu içinde olduklarını ifade ederek, gelecek yıl Cemiyet’in kuruluşunun 75. yılını birlikte kutlama olanağına kavuşma temennisinde bulundu.-İSTANBUL AA

Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktıGaziantep'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

Son dakika haberi... FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Adana'da hareketli saatler! Yaralılar var

Adana'da hareketli saatler! Yaralılar var

Sıradaki Haber