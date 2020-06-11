TGC, kuruluşunun 74. yılını kutluyor

TGC’den yapılan açıklamaya göre cemiyet, 10 Haziran 1946’da Sedat Simavi önderliğinde gazeteciler Cihat Baban, Sait Kesler, Sadun Galip Savcı ve Hayri Alpar’ın katılımıyla kuruldu.

Cemiyetin kuruluşundan bu yana Sedat Simavi ile başlayan ilkeli duruşu, yönetim kurulları bugün de ödün vermeksizin sürdürüyor. Cemiyet’in kuruluşunun yıl dönümü olan 10 Haziran’da, koronavirüs salgını dolayısıyla tören yapılamadı.

TGC Başkanı Turgay Olcayto, bu yıl Cemiyet’e hizmet eden kıdemli gazetecilerle buluşamamanın burukluğu içinde olduklarını ifade ederek, gelecek yıl Cemiyet’in kuruluşunun 75. yılını birlikte kutlama olanağına kavuşma temennisinde bulundu.-İSTANBUL AA