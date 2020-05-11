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11.05.2020 - 15:50 | | DHA

The Economist yazdı! Türkiye'den dengeleri değiştiren hamle

The Economist; Türkiye'nin Libya'da Hafter, Rusya, BAE, Mısır ve Fransa'nın oluşturduğu ittifak karşısında İHA ve SİHA'larla dengeleri değiştirdiğini yazdı.

The Economist yazdı! Türkiye'den dengeleri değiştiren hamle

İngiltere merkezli Economist gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Trablus’un batısında ve güneydoğusunda başlattığı operasyonlarda Türkiye’nin de desteği ile başarılı olduğunu belirtildi. Bu operasyonlar kapsamında Halife Hafter’in güç kaybettiğini bildirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da merkezi bulunan Economist gazetesi, 6 yıldır süren Libya iç savaşında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in güç kaybettiğini duyurdu.

Gazetenin, “Halife Hafter zemin kaybediyor” başlığıyla yayınladığı haberinde, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) başlattığı ve Türkiye’nin de destek verdiği operasyonlarda Surman, Sabratha, Al Ajaylat gibi bölgelerin Hafter milislerinden kurtarılması ve Tunus-Libya sınırının güvence altına alınmasıyla birlikte, Terhune’ye başlatılan ikinci operasyonun ardından Hafter için kritik öneme sahip olduğu ifade edilen Vatiyye Askeri Üssü’ne başlatılan operasyonla birlikte Hafter’in zemin kaybettiği ifade edildi. 

"TÜRK DRONELARI HAFTER’E GÜÇ KAYBETTİRİYOR" 

Gazetedeki haberde, Hafter’in Mısır, Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek gördüğü, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ittifaklara karşı mücadele ederek UMH ile Libya Mutabakatı’nı imzaladığı ifade edildi.

Mutabakatın ardından UMH’nin bahsi geçen operasyonları ve Türk dronelarının Hafter’e ait ikmal noktalarını hedef almasıyla birlikte, Hafter’in güç kaybettiği belirtildi. Haberde ayrıca "Türk İHA ve SİHA'ların bölgedeki dengeleri değiştirdi" ifadeleri yer alıyor.

 

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