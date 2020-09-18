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18.09.2020 - 16:11 | | AA

THY'den o iddialara yalanlama

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da bir iş mahkemesindeki davanın, hukuki danışmanlar ile Almanya'daki ilgili birimlerin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybedildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY'den o iddialara yalanlama

THY, biletlerin uygunsuz kullanılması iddiaları nedeniyle Almanya'da işten çıkarılan bir çalışanın, THY avukatlarının duruşmalara katılmaması sebebiyle işe iade davasını kazandığına yönelik haberleri yalanladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı haber mecralarında Ortaklığımızın, Almanya'da bir iş mahkemesini hukuki danışmanlarımız ve Almanya'daki birimlerimizin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybettiği bilgisi paylaşılmıştır. Haberlerde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

 

 

Taha Akyol'u 43 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheliler adliyede!Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.
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