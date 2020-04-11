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11.04.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Tıbbi atıklara bin derecede bertaraf

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tek kullanımlık maske ve eldivenleri, tıbbi atık olarak değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu malzemelerin bertarafında titiz davranıyor.

Tıbbi atıklara bin derecede bertaraf

İBB, her gün 8 bini aşkın noktadan, sızdırmaz araçlarla tıbbi atıkları topluyor. Ekipler, atıkların toplanması sırasında, tam donanımlı koruyucu ekipman kullanıyor. Hastalığın, sahadaki ekiplere bulaşmasına karşı her türlü önlem alınıyor. Salgın dolayısıyla risk oluşturan atıklar, İSTAÇ’ın tıbbi atık yakma ve sterilizasyon tesislerine getiriliyor. Atıklar içeriye girerken öncelikle radyasyon kontrolünden geçiyor. Tıbbi atıklar, 850 ila 1000 derece arasında yakılarak bertaraf ediliyor. Araçlar, atıklarını boşalttıktan sonra, yeni bir sefere çıkmadan önce, tamamen dezenfekte ediliyor. Böylece araçların, kente koronavirüs taşımasının önü alınıyor.

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