Tıbbi atıklara bin derecede bertaraf

İBB, her gün 8 bini aşkın noktadan, sızdırmaz araçlarla tıbbi atıkları topluyor. Ekipler, atıkların toplanması sırasında, tam donanımlı koruyucu ekipman kullanıyor. Hastalığın, sahadaki ekiplere bulaşmasına karşı her türlü önlem alınıyor. Salgın dolayısıyla risk oluşturan atıklar, İSTAÇ’ın tıbbi atık yakma ve sterilizasyon tesislerine getiriliyor. Atıklar içeriye girerken öncelikle radyasyon kontrolünden geçiyor. Tıbbi atıklar, 850 ila 1000 derece arasında yakılarak bertaraf ediliyor. Araçlar, atıklarını boşalttıktan sonra, yeni bir sefere çıkmadan önce, tamamen dezenfekte ediliyor. Böylece araçların, kente koronavirüs taşımasının önü alınıyor.