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07.01.2021 - 13:58 |

Ticaret Bakanlığı esnafa kira yardımı (hibe desteği) ne zaman başlayacak?

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular 8 Ocak Cuma günü sona eriyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşirken işlemlerini tamamlayanlar "Esnafa kira yardımı (hibe desteği) ne zaman başlayacak?" diye soruyor.

Ticaret Bakanlığı esnafa kira yardımı (hibe desteği) ne zaman başlayacak?

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan esnafa kira desteği verecek. Başvurular için artık son 1 gün... Başvuruları tamamlayanlar şimdi yoğun bir şekilde Esnafa kira yardımı (hibe desteği) ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

ESNAFA KİRA YARDIMI (HİBE DESTEĞİ) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak. Ticaret Bakanlığı'ndan hanüz tarih konusunda bir açıklama yapılamdı. Önümüzdeki günlerde bir duyuru bekleniyor.

 

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