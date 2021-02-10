Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2021, kadrolar neler? Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Ticaret Bakanlığı personel alımı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alım yapılacak. Ticaret Bakanlığı, 115 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri açıklandı. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2021? İşte Ticaret Bakanlığı işçi alımı ile ilgili ayrıntılar...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 15-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat'ta İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla duyurulacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

KADROLAR NELER?

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'i koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek, 45'i beden işçisi olarak çalışacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Alıma ilişkin kura çekilişi 25 Şubat saat 11.00'de Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla adaylar salona alınmayacak.