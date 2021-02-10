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10.02.2021 - 15:15 |

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2021, kadrolar neler? Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Ticaret Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylara gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı, Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinin sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 115 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri belli oldu. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2021, kadrolar neler?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2021, kadrolar neler? Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Ticaret Bakanlığı personel alımı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alım yapılacak. Ticaret Bakanlığı, 115 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri açıklandı. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2021? İşte Ticaret Bakanlığı işçi alımı ile ilgili ayrıntılar...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 15-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat'ta İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla duyurulacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

KADROLAR NELER?

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'i koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek, 45'i beden işçisi olarak çalışacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Alıma ilişkin kura çekilişi 25 Şubat saat 11.00'de Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla adaylar salona alınmayacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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