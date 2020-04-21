Atasözü, önceki neslin uzun zamanlar boyunca karşılaştığı olayların nasihat olarak verilen biçimidir. Bunlar arasında yaygın olarak kullanılan bir öğüt de “Tilkinin dönüp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.” atasözüdür.

“Tilkinin Dönüp Geleceği Yer Kürkçü Dükkanıdır.” Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsan, doğası gereği alışkanlıklarına bağlı bir tavır sergilemektedir. Bu sebeple de işinden ya da yaşadığı çevreden uzaklaşan kişilerin bir müddet sonra bunlara geri döndüğü gözlenmektedir. Kişi gönlünce yaşadıktan ve zaman geçirdikten sonra alışık olduğu hayat standartlarını özlemeye başlamaktadır. Bu sebeple de kendi çevresinden uzaklaşan kişi, sonunda başlangıç noktasına geri dönmektedir. Tilkinin en sonunda kürkçü dükkanına gireceği gibi, kişi de uzaklaştığı alana dönüş yapmaktadır. Bu son çoğu insan için kaçınılmaz olarak görülmektedir.