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06.02.2020 - 08:58 | | DHA

Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak kullanınca yandılar!

Erzincan’ın İliç ilçesinde, Oğuzhan Bahadır (50) kafeteryasında tiner ile temizlik yaparken sigara yakınca kıyafetlerinin tutuşması sonucu yandı. Bahadır'ı kurtarmak isteyen arkadaşı Muhammet Özdemir'in (39) de elleri ile yüzünde yanıklar oluştu. İkili, hastanede tedaviye alındı.

Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak kullanınca yandılar!

Olay, sabah Oğuzhan Bahadır'ın sahibi olduğu kafeteryada meydana geldi. Bahadır, boya- badana yapılan kafeteryasında yere dökülen boyaları tiner ile temizlemek istedi. Bu sırada ise sigara yaktı. Ancak çakmağı ateşlediği anda kıyafetleri tutuşan Bahadır, alevler içinde kaldı. Arkadaşı Muhammet Özdemir, Bahadır'ın yardımına koşarak, alevleri söndürmeye çalıştı.

Çığlıkları duyarak, işyerine giren vatandaşlar tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahadır ve Özdemir, Erzincan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne gönderildi.

Tedavi altına alınan arkadaşların vücutlarının yüzde 15'inde ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.

Yaşadıkları kabus dolu anları anlatan Oğuzhan Bahadır, "İşlettiğim kafeteryaya boya-badana yaptım. Boyanın döküldü yerleri silmek için tiner döktük. Bu sırada sigara içmek için çakmağı ateşleyince, alevlerin içinde kaldım. Muhammet beni söndürmek isterken kendisi de alev aldı. Üzerindekilerini çıkarıp, yardım etti. Büyük bir tehlike atlattık" dedi.

 

 

    Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
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