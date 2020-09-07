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07.09.2020 - 09:25 | | AA

TIR' çarptı, alev aldı!

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde TIR'a arkadan çarparak yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

TIR' çarptı, alev aldı!

Ankara yönüne ilerleyen Abdullah G. idaresindeki 34 CUM 273 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atakan Ç’nin kullandığı 19 PE 725 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü, TIR şoförü tarafından araçtan çıkarıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

 

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