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07.06.2020 - 17:13 | | DHA

TIR devrildi! Baba öldü, oğlu yaralı

Son dakika haberi... Rize'nin İkizdere ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü İbrahim Karaca (49) hayatını kaybetti, oğlu Sergen (21), yaralandı,

TIR devrildi! Baba öldü, oğlu yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Sivrikaya köyü Çığ Tüneli mevkisinde meydana geldi. Kuru çay taşıyan İbrahim Karaca idaresindeki 76 DE 713 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü İbrahim ve oğlu Sergen Karaca, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü İbrahim Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Sergen Karaca, ambulansla İkizdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sergen Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Boşanmak istediği eşi tarafından darp edildiKartal'da bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından takip edilerek önce silahla öldürülmek istendi. Tabancanın tutukluk yapmasıyla amacına ulaşamayan eş, talihsiz kadının yüzüne silah kabzasıyla defalarca vurdu. Öldüresiye dövülen kadın yaşadığı dehşet anları anlattı.
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