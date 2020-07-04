04.07.2020 - 06:58 | | AA
TIR devrildi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı
TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü TIR, trafikte aksamaya neden oldu.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.