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04.07.2020 - 06:58 | | AA

TIR devrildi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü TIR, trafikte aksamaya neden oldu.

TIR devrildi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen TIR, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TIR devrildi İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

TIR devrildi İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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