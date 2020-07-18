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18.07.2020 - 23:31 |

TIR ile çarpıştı! Geriye bu görüntü kaldı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TIR ile çarpıştı! Geriye bu görüntü kaldı

Çetin Ataş (43) yönetimindeki 24 AA 387 plakalı TIR, merkeze bağlı Kale köyünde, karşı yönden gelen Tuncer Sökmen (34) idaresindeki 28 DC 217 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sökmen ile aynı araçta bulunan Mustafa Tokmak (29), Hasan Çalık (22) ve Kübra Yılmaz (25) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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