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28.07.2020 - 03:10 | | AA

TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, TIR ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Ankara Yolu Caddesi'nde seyreden Tuncer Ertan yönetimindeki 16 MCC 97 plakalı konteyner yüklü TIR ile Musa Özen'in kullandığı 16 KLC 99 plakalı hurda yüklü kamyon, Otosansit Kavşağı'na gelmeden çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR ve kamyon yolun kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi.

TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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