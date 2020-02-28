28.02.2020 - 22:48 | | DHA
TIR şöforü 'koronavirüs' şüphesi ile gözlem altına alındı
Aksaray'da, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılan TIR şoförü Adem Onay (27), 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.
İran seferinden döndüğü öğrenilen Adem Onay, akşam saatlerinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Onay, ekiplere öksürük ve yüksek ateş şikayeti olduğunu söyledi.
Sağlık görevlilerince izole edilmiş araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onay, burada tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı. Onay'dan gerekli tahliller için numunelerin alındığı ve sonuçlarının beklendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.