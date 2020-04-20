TIR şoförü ve temas ettiği 48 kişi karantinada!

TIR şoförlüğü yapan ve Özbekistan'dan dönen E.K., yurda döndükten sonra yapılan corona virüs testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan E.K., Ağabey Mahallesi'ndeki evde ailesinden 14 kişiyle birlikte karantinaya alındı.
Karantina süresi devam ederken E.K. ile temas kurduğu yeni tespit edilen 34 kişi daha karantinaya alındı. Bu kişilerin yaşadığı 14 evden dışarı çıkmaları yasaklanırken, karantinaya alınan kişi sayısı da böylece 48'e yükselmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' deyip ekledi! 8 tane daha açılacakİstanbul'da Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Cumhurbaşkan Erdoğan brifing sonrası açıklamalarda bulundu. Kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirilen proje kapsamında 10 şehir hastanesinin hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, "İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz" dedi