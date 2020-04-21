TIR, yol kenarına devrildi

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Samet Akoğlu'nun kullandığı 09 DV 979 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. TIR sürücüsü Akoğlu, kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, yolda önlem alırken, aracın kaldırılması için çekici çağrıldı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Adana'da büyük panik! Dut ağaçlarına yarasalar konduAraştırmacılar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsün yarasalardan insanlara geçtiği tahmin ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa ise bölge halkını tedirgin olmasına yetti.