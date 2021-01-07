07.01.2021 - 13:37 | | DHA
TIR'a arkadan çarpan otomobilde feci şekilde can verdi!
Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada otomobil sürücüsü İbrahim Ketenci yaralandı, yanındaki Sergen Altıntaş ise yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-400 karayolu Serik ilçesi Dikmen kavşağında bulunan alt geçitte meydana geldi. Antalya'dan Serik yönüne giden İbrahim Ketenci yönetimindeki 34 DC 5895 plakalı otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan Sergen Altıntaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim Ketenci ise kazayı hafif yaralı atlattı.
Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.
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