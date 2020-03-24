24.03.2020 - 18:03 | | İHA
TIR'a çarpıp durdu! Ölümden döndüler
Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi İlçesi mevkisinde meydana geldi. Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan 38 HZ 578 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile takla attı. Karşı şeride geçen araç Kayseri istikametinden gelmekte olan 41 L 1307 plakalı TIR'a çaptı. Kazada otomobilde bulunan A.U.(20) ve Y.C.P(20) yaralandı.
Yararılar Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.