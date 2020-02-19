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19.02.2020 - 12:06 | | DHA

TIR'dan atladı, ilçeyi birbirine kattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yurt dışından getirilen angus, taşındığı TIR’dan atlayarak kaçtı. Cadde ve sokaklarda koşup, sağa sola ani hareketler yapan angus, uyuşturucu iğne atan silahla vurularak yakalandı.

TIR'dan atladı, ilçeyi birbirine kattı
TIR'dan atlatı, ilçeyi birbirine kattı
TIR'dan atlatı, ilçeyi birbirine kattı
TIR'dan atlatı, ilçeyi birbirine kattı
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Hatay İskenderun Limanı'nda gemiden indirilip TIR'a yüklendikten sonra nakli gerçekleştirilen angus, ilçe merkezine yakın bölgede dorseden atlayıp kaçtı. İlçe merkezine giren angus, araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden koşmaya başladı.

Yaptığı sağa sola ani hareketlerle korku salan angusun yakalanması için çalışma başlatıldı. Angus, girdiği bir evin bahçesinde kıstırıldı. Polis ekipleri bahçe kapısını kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldı.

MERAKLA İZLEDİLER

Bölgeye getirilen uyuşturucu iğne atan silah ile angus vurularak sakinleştirildi. Angusun yakalanmasını çevreden toplanan vatandaşlar merakla izlendi. Bazı vatandaşlar angusla selfie çekti. Ayakları iple bağlanan angus, vinçle evin bahçesinden alındı. Çekiciye, vinçle yüklenen angus, tekrar TIR'ın dorsesine konulmak üzere bölgeden götürüldü.

TIRdan atladı, ilçeyi birbirine kattı

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