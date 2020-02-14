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14.02.2020 - 12:59 | | İHA

TIR'ın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarpması sonucu ayak bileği kopan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

TIR'ın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu!

Kaza, sabah Gölcük Atatürk Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Müjgan E., Mustafa Ş. idaresindeki 10 AY 414 plakalı TIR'ın çarpması sonucu yaralanarak yola düştü.

TIRın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu

TIR'ın altında kalan ayak bileği yerinden kopan kadın, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi sonrasında Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Müjgan E. tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

 

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