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01.01.2021 - 15:11 | | DHA

TIR'ın dorsesinde 'bedava yolculuk' girişimleri yarım kaldı

Mersin'den Kayseri'ye giden bir TIR'ın dorsesine gizlice binen, yol izin belgeleri de bulunan 13 Suriyelinin "bedava yolculuk" umudu, Adana'da mola veren sürücünün dikkatiyle son buldu.

TIR'ın dorsesinde 'bedava yolculuk' girişimleri yarım kaldı

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Kayseri'ye giden TIR'ın sürücüsü Mehmet A, Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Bu sırada, TIR'ın brandayla çevrili dorsesinden gelen sesler üzerine, aracına gizlice binenler olduğunu fark eden Mehmet A, durumu polise bildirdi.

Dorsedeki yolcular ise sürücünün durumu fark etmesi üzerine brandayı kesip araçtan inmeye başladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 13 Suriyeli, maddi imkansızlıkları nedeniyle TIR dorsesine gizlice bindiklerini söyledi.

Sürücü Mehmet A'nın şikayetçi olmadığı, yol izin belgeleri de bulunan Suriyeliler serbest bırakıldı.

Öte yandan, TIR'ın dorsesini çevreleyen brandanın bir bölümünü kesen Suriyelilerin araçtan inmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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