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12.01.2021 - 18:00 | | DHA

TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti!

Kocaeli’nde, TEM Otoyolu’nda takibe alınıp durdurulan TIR’da yapılan aramada, şoför yatağındaki çantalarda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda takibe aldığı TIR’ı durdurdu. Park alanına çekilen TIR’da narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın çekici kısmında bulunan şoför yatağı açıldığında çıkan çantalara konulan 11 paket halinde 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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