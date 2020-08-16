16.08.2020 - 13:45 | | DHA
Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Zile ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Derebaşı köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Derebaşı köyünde 15.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Saldırganlığıyla bilinen balon balığını su altında sevip besledilerAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde saldırganlığı ve yenmesi halinde ölüme neden olmasıyla bilinen balon balığının bir türünü öğrencileriyle hem besledi hem eliyle tuttu. Ele alınan balon balığının hemen şiştiği görülürken, öğrenciler şişen bölgeyi severek gıdıklaması kameralara yansıdı.