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22.01.2021 - 15:09 | | İHA

Tokat’ta 10 kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi

Tokat’ta 2 koronavirüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Kent merkezi ve Niksar ilçesinde hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10'a çıktığı öğrenildi.

Tokat’ta 10 kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerle ayrıca tarama yapılıyor. Tokat’ta 2 koronavirüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10'a çıktığı öğrenildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastaların diğer hastalar gibi evlerinde izole edildiği, hastalara aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tokat’ta mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

TÜRKİYE’DE 15 KİŞİDE GÖRÜLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıklamıştı.

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