25.11.2020 - 15:18 | | DHA
Tokat'ta 21 parça tarihi eser bulundu
Tokat’ın Zile ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve yaptığı operasyonda, 21 parça tarihi eser ele geçirildi. R.T. ise gözaltına alındı.
Zile ilçesine bağlı Kepez köyünde yaşayan R.T.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Tokat Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyon düzenledi. Cumartesi günü R.T.’nin evinde yapılan aramada; 7 sikke, 1’er bileklik ve hayvan figürlü kapı tokmağı ile tarihi eser niteliği taşıyan 12 çeşitli obje ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.