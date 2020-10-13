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13.10.2020 - 15:49 | | DHA

Tokat'ta 580 litre sahte içki ele geçirildi

Tokat'ta jandarma ekiplerince kaçak içki üretimi yapılan bir eve düzenlenen operasyonda, 580 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta 580 litre sahte içki ele geçirildi

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Yağmurlu köyünde kaçak olarak içki imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen eve yapılan operasyonda, 580 litre sahte alkol, içki yapımında kullanılan bir düzenek ve 1 kilo anason ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

 

Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
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