Tokat'ta 580 litre sahte içki ele geçirildi

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Yağmurlu köyünde kaçak olarak içki imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen eve yapılan operasyonda, 580 litre sahte alkol, içki yapımında kullanılan bir düzenek ve 1 kilo anason ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.