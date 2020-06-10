10.06.2020 - 18:27 | | DHA
Tokat'ta ele geçirildi... Hepsi kaçak!
Tokat'ta polis ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda farklÄ± markalarda 264 kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi.Â
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, N.S.'nin Almus ilÃ§esine,Â kaÃ§ak cep telefonu getireceÄŸi bilgisi Ã¼zerine harekete geÃ§ti.Â Polis ekipleri ilÃ§e giriÅŸinde N.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapÄ±lan aramada mobil cihaz kayÄ±t sisteminde kaydÄ± bulunmayan farklÄ± markalarda 264 cep telefonu ele geÃ§irdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan N.S. hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â