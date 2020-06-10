MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Tokat'ta ele geçirildi... Hepsi kaçak!
ABONE OL
10.06.2020 - 18:27 | | DHA

Tokat'ta ele geçirildi... Hepsi kaçak!

Tokat'ta polis ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda farklÄ± markalarda 264 kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi.Â

Tokat'ta ele geçirildi... Hepsi kaçak!

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, N.S.'nin Almus ilÃ§esine,Â kaÃ§ak cep telefonu getireceÄŸi bilgisi Ã¼zerine harekete geÃ§ti.Â Polis ekipleri ilÃ§e giriÅŸinde N.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapÄ±lan aramada mobil cihaz kayÄ±t sisteminde kaydÄ± bulunmayan farklÄ± markalarda 264 cep telefonu ele geÃ§irdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan N.S. hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Denizli'de yÄ±lan paniÄŸiDenilzi'de kentin en iÅŸlek yerlerinden olan Bayramyeri MeydanÄ±'ndaki bir iÅŸyerinin önündeki kolinin altÄ±na giren yÄ±lan çevredekileri korkuttu. YaklaÅŸÄ±k 1,5 metre uzunluÄŸundaki yÄ±lan itfaiye ekiplerince yakalanarak doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanmaya 10 bin 265 lira ceza

Yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanmaya 10 bin 265 lira ceza

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaÅŸ ve...

Emeklilikte yeni dÃ¶nem! Ã‡ift maaÅŸ ve...

Tam 90 yÄ±l geçti! TopraÄŸa hüzün düÅŸüren anlaÅŸma

Tam 90 yÄ±l geÃ§ti! TopraÄŸa hÃ¼zÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼ren anlaÅŸma

Bim aktüel 12 Haziran 2020 cuma günü kataloÄŸunda neler var? Bim saat kaçta açÄ±lÄ±yor, kaçta kapanÄ±yor?

Bim aktÃ¼el 12 Haziran 2020 cuma gÃ¼nÃ¼ kataloÄŸunda neler var? Bim saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor, kaÃ§ta kapanÄ±yor?

SÄ±radaki Haber