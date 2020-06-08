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08.06.2020 - 12:06 | | AA

Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanması'na yönelik soruşturmada 18 şüpheliye gözaltı kararı

Son dakika haberi... Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanması'na yönelik soruşturmada 18 şüpheliye gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında doktor, hemşire ve öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Türkiye'de ilk! Sosyal mesafeli araba partisiANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eğlence merkezinin otoparkında, müşterilerinin yoğun talebi üzerine araba partisi düzenlendi. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen partide eğlence severler sosyal mesafe kurallarıyla araçlarında müziğin tadını çıkardı.
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