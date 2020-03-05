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AdÄ±yaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eÄŸitim gÃ¶ren 39 Ã¶ÄŸrenci, Ã¶ÄŸle arasÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±dan tavuk dÃ¶ner yedi.

Bir sÃ¼re sonra bulantÄ±, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve baÅŸ dÃ¶nmesi hissi yaÅŸayan Ã¶ÄŸrenciler, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle ambulanslarla AdÄ±yaman KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi ile kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedavi altÄ±na alÄ±nan Ã¶ÄŸrencilerin durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Â Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet KuruÅŸ, AA muhabirine, Ã¶ÄŸrencilerin okul dÄ±ÅŸarÄ±sÄ±nda bulunan bir lokantadan sipariÅŸ verdiÄŸi tavuk dÃ¶neri yedikten sonra mide bulantÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayetiyle baÅŸvurduklarÄ± hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â KuruÅŸ, Ã¶ÄŸrencilerin durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu ve en kÄ±sa sÃ¼rede taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.

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