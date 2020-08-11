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11.08.2020 - 05:26 | | AA

Tokat'ta ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ta, elektrik direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ta ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

 

Selami Öner (38) idaresindeki 60 VB 376 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

Sürücü Öner, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcının incelemesinin ardından Öner'in cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkarılarak Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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