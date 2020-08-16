Tokat'ta minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde meydana geldi. Esnaf Hüseyin Genç, minibüsle seyir halindeyken arka kapısının açılması sonucu 8 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Genç yere düştü. Aracın arka tekerinin altında kalarak ağır yaralanan çocuk, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Araştırma sonucu korkuttu! Sokakta satılan ürünler tehlike saçıyorİSTANBUL'da yapılan araştırma sokakta satılan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, soğuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtığını ortaya çıkardı. 1 yıl boyunca yapılan araştırma sonucu alınan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi.