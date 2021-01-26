MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tokat'ta mutasyonlu virüs hastalarının durumları hakkında açıklama geldi!
ABONE OL
26.01.2021 - 14:51 | | DHA

Tokat'ta mutasyonlu virüs hastalarının durumları hakkında açıklama geldi!

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün ardından Tokat’ta 10 kişide tespit edildiği bilgisine ulaşılmıştı. Hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Tokat'ta mutasyonlu virüs hastalarının durumları hakkında açıklama geldi!

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede 5 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavileri normal şekilde devam ediyor.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

 

Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten saniyelerle kurtulduKocaeli’nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan’a hapis istemi

Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan’a hapis istemi

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı

Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet