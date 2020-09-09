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09.09.2020 - 14:37 | | DHA

Tokat'ta operasyon! Durdurulan araçtan 57 parça tarihi eser çıktı

Tokat’ta polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 57 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat'ta operasyon! Durdurulan araçtan 57 parça tarihi eser çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente tarihi eser sokulacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.A. isimli şüphelinin kullandığı aracı kent girişindeki Geyras uygulama noktasında durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1 altın, 28 gümüş ve 22 bronz sikke, 6 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere 57 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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