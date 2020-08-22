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22.08.2020 - 09:56 | | İHA

Tokat'tan korkunç haber! 3 ölü, 4 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde TIR ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydan gele kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tokat'tan korkunç haber! 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, Tokat - Erzincan D-100 Karayolu Reşadiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Sivas'ın Koyluhisar ilçesinden Tokat istikametine seyir halinde olan panelvan tipi araç, Karlıyayla köyü yakınlarında virajı alamayarak karşı yöne geçerek TIR'la çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 6 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü ile birlikte 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Trafik ve Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Tokattan korkunç haber 3 ölü, 4 yaralı

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