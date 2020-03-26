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26.03.2020 - 15:02 |

TOKİ taksitleri ertelendi mi? Bakan Kurum açıkladı! TOKİ ödemeleri son durum nedir?

Corona virüsü önlemleri kapsamında yeni haberler geliyor. Gelen son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların taksitleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Taksitlerin ertelenip ertelenmediği ise merak ediliyor. Peki TOKİ taksitleri ertelendi mi?

TOKİ taksitleri ertelendi mi? Bakan Kurum açıkladı! TOKİ ödemeleri son durum nedir?

 

Kredi ertelemeleri haberlerinin yanında TOKİ taksitleri ile ilgili çeşitli aramalar yapılıyor. TOKİ'den ev almış vatandaşları ilgilendiren bir son dakika açıklaması geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitleriyle ilgili Twitter'dan bir açıklama gerçekleştirdi. Peki TOKİ taksitleri ertelendi mi?

TOKİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ taksitleri ertelendi mi Bakan Kurum açıkladı TOKİ ödemeleri son durum nedir

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ

TOKİ, tarafından yapılan açıklamada; “Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkemizin tüm kurumları etkin ve koruyucu önlemler almaktadır.

Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

 

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