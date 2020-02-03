Tomris Han’ın hayatı beyazperdeye taşındı

Avrupa’da ilk Türk devletini kuran Sakalar’ın hükümdarı Tomris Han, 2400 yıl önce Pers Kralı II. Kyros’u bozguna uğrattığı savaşla dünya tarihinde iz bıraktı. Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türk kabilelerini birleştirerek Sakalar’dan daha güçlü Pers ordusunu yenen Tomris Han’ın dünya savaş tarihine bıraktığı izi Kazakistan sinemaya aktardı.

Nisan’da Türkiye’de

Eylül 2017’de çekimlerine başlanan filmi Kazak Akan Sataev yönetirken, Tomris Han’ı canlandırması için 1500 aday arasından psikolog Almıra Tursin seçildi. Filmin Türkiye yayın haklarını alan Siyah Beyaz Film Şirketi’nden Ahmet Kara, filmi kültür tarihimize kazandırdığımız için mutluyuz” dedi.

Kara, filmin Kazakistan’da 21 Mart’ta ki Nevruz Bayramı’nda gösterime gireceği belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun duyurduğu filmin haklarını almak için çok çalıştık. Kazak şirket büyük bir iş yaptıkları için doğru kişilerle çalışmak istiyordu. Film 2020 Altın Küre’de Yabancı Dilde En İyi Film dalında listeye girince bilinilirliği arttı. 6 aylık çaba sonucu filmin Türkiye haklarını ABD’de satın aldık.” Kara, tarihi gerçeklerden yola çıkılarak çekilen filmin 10 Nisan’da izleyiciyle buluşacağını hatırlatarak “Tahta geçmeyi kabul etmeyen ama halkı için mecbur kalan Tomris Han’ın kıvrak zekâsı ve savaş becerileriyle kurduğu hükümdarlık destanı heyecanla ve Türkçe izlenebilecek. Dünya sinemasında yer edinen bu tür yapımları ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Alper Tunga’nın torunu’

Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Tomris Han’ın Türkiye’de yeterince işlenmediğine vurgu yaparak şu bilgileri verdi: “Tomris, Alper Tunga’nın torunu, Sakaların eşsiz savaşçısıdır. Onu dünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul eden kaynaklar var. Tomris, devlet sisteminde ve toplumsal yaşamda kadının yerini anlamamızı sağlıyor. Kocası ölünce yerine geçen Tomris Han, Türk devlet sisteminde ki katunluk makamını hatırlatıyor. Türklerde kağan gibi katunluk makamı vardı. Kağanın çocuğu küçükse devlet katuna emanet edilirdi. Katun, devleti yönetir savaşta kağanın yanında yer alırdı. Ayrıca Sakalar döneminde ok atmak, at binmek, kılıç kullanmak gibi öncü görevler devletin ayırt edici yönlerindendi.”