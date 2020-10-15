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15.10.2020 - 15:54 | | DHA

Tomruğun altında kalan işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda üzerine devrilen tomruğun altında kalan işçi ağır yaralandı.

Tomruğun altında kalan işçi ağır yaralandı

Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Orman işçisi Recep Kaygısız (58), ağaç kesimi yaptı. Kestiği ağacı parçalara bölüp, traktör kasasına yüklediği sırada kayan tomruk, işçinin üzerine düştü. Tomruğun bacaklarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Kaygısız’ın yardımına iş arkadaşları yetişti. Tomruğun altından çıkarılan işçi, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla, hastaneye kaldırıldı. Bacaklarında ezilme ve kırıklar oluşan Recep Kaygısız, daha sonra ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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