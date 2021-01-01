Kaza, saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda,Â HendekÂ BayraktepeÂ MahallesiÂ BayraktepeÂ mevkisinde meydana geldi.Â EsatÂ AydÄ±nlÄ±Â idaresindekiÂ 54 KC 009 plakalÄ± kamyon, viraja girdiÄŸi sÄ±rada sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ devrildi.Â Kamyonun kasasÄ±ndakiÂ tomruklar yola savruldu. KazayÄ± gÃ¶rÃ¼p yardÄ±ma koÅŸan vatandaÅŸlarÂ aracÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼, kurtardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekibi yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼,Â ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndanÂ hastaneye kaldÄ±rdÄ±.Â Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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YalvardÄ±, kurtulamadÄ±! â€˜Bu ülkenin kurallarÄ±nÄ± bilmelisinâ€™Ä°stanbul Mecidiyeköyâ€™de 3 gün uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± kapsamÄ±nda polisin yaptÄ±ÄŸÄ± denetime kÄ±sÄ±tlamayÄ± ihlal eden bir kiÅŸi takÄ±ldÄ±. Turist rehberi olduÄŸunu iddia eden ancak herhangi bir belge gösteremeyen ÅŸahÄ±s ceza kesilmemesi için önce polise yalvardÄ± ardÄ±ndan da aÄŸladÄ±. Polisin, â€˜Bu ülkenin kurallarÄ±nÄ± bilmelisinâ€™ dediÄŸi ve cezadan kurtulamayan ÅŸahsa 3 bin 180 lira idari para cezasÄ± kesildi.