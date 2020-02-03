03.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Toplanan yardım 87 milyonu aştı
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.