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05.05.2020 - 18:38 |

Toplu cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nan köyde karantina süresi 14 gün uzatÄ±ldÄ±

NevÅŸehir'in ÃœrgÃ¼p ilÃ§esinde toplu cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± sonrasÄ± koronavirÃ¼sÃ¼nÂ 60 kiÅŸiye bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TaÅŸkÄ±npaÅŸa kÃ¶yÃ¼nde, karantina sÃ¼resi 14 gÃ¼n daha uzatÄ±ldÄ±. Â

ÃœrgÃ¼p'te 900 nÃ¼fuslu TaÅŸkÄ±npaÅŸa kÃ¶yÃ¼nde oturan D.Ä°. ile eÅŸi Ä°.Ä°., Mart ayÄ±nda DiyarbakÄ±r'da yaÅŸayan oÄŸullarÄ±nÄ± ziyaretten dÃ¶ndÃ¼kten sonraÂ Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve yÃ¼ksek ateÅŸ ÅŸikayetiyle NevÅŸehir Devlet Hastanesi'ne baÅŸvurdu. Ã‡ifte yapÄ±lan koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine kÃ¶y, 21 Nisan'da karantinayaÂ alÄ±ndÄ±.

Bu sÄ±rada kÃ¶yde oturanÂ RÄ±za Uzun, ciÄŸerlerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunÂ nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. Uzun'un kÃ¶yde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, katÄ±larak, sosyal mesafe kuralÄ±na uyulmadÄ±. Cenaze namazÄ± sonrasÄ± saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrollerde kÃ¶yde yaÅŸayan 60 kiÅŸinin 'Covid-19' testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bu kiÅŸiler, daha sonra hastanede tedaviyeÂ alÄ±ndÄ±.

BugÃ¼n toplananÂ ÃœrgÃ¼p Ä°lÃ§e HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu, sona eren karantina sÃ¼resinin 14 gÃ¼n daha uzatÄ±lmasÄ±na karar verdi. TaÅŸkÄ±npaÅŸa kÃ¶yÃ¼ne komÅŸu olan ve 21 Nisan'dan bu yana karantina altÄ±nda tutulan Åžahinefendi kÃ¶yÃ¼nde de karantina sÃ¼resi 14 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±. Â 

    Toplu cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nan köyde karantina süresi 14 gün uzatÄ±ldÄ±NevÅŸehir'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± sonrasÄ± koronavirüsün 60 kiÅŸiye bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TaÅŸkÄ±npaÅŸa köyünde, karantina süresi 14 gün daha uzatÄ±ldÄ±.
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