Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da koranavirüs vakalarının hızla artmasına değinmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetim yaptı.

Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolunda durdurulan toplu taşıma araçlarında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ekipler ayrıca sürücülerin evraklarını kontrol etti.