Toplu taşıma yasağı 12 yaş altı ne zaman bitecek, cezası ne kadar? Toplu taşıma yasağı 20 yaş altı kalktı mı? İstanbul için haber geldi

Son dakika haberleri arasında yer alan toplu taşıma yasağı ile ilgili yeni karar vatandaşları harekete geçirdi. 20 yaş altı vatandaşların kullanması yasak olduğu toplu taşıma için yeni karar yetkililer tarafından açıklandı. Peki Toplu taşıma yasağı 20 yaş altı kalktı mı? Toplu taşıma yasağı 12 yaş altı ne zaman bitecek, cezası ne kadar?

TOPLU TAŞIMA YASAĞI 20 YAŞ ALTI KALKTI MI?

TOPLU TAŞIMA YASAĞI 12 YAŞ ALTI

Yasak uyarınca 20 yaş altı bireyler İstanbulkartları’yla toplu taşıma araçlarını kullanamıyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Valiliği ile yapılan istişareler sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı sınırının 12 yaşa indirildiğini açıkladı. Karadeniz, kararın 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildiğini belirterek, “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” dedi.