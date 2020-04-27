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27.04.2020 - 10:58 |

Toplu taşımada sosyal mesafe denetimi

Corona virüs tedbirleri kapsamında Maltepe'de denetim yapan trafik polisleri, durdurdukları minibüs ve otobüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Minibüs ve otobüslerin içine giren polisler, hem vatandaşları hem de araç sürücülerini uyardı.

Toplu taşımada sosyal mesafe denetimi

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Bazıları kendi araçlarıyla giderken bazıları ise toplu taşıma araçlarına bindi. Minibüs, otobüs gibi toplu taşıma kullanan vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları görüldü.

Vatandaşların sosyal mesafe kuralına da önem gösterdikleri gözlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri,  Maltepe D-100 Karayolu'nda minibüslere ve otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralı, yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Trafik ekipleri otobüslere binerek yolculara bilgilendirme yaptı.

Denetimlerden dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen yolcular ise, sosyal mesafe kuralına mümkün olduğunca uymaya gayret ettiklerini ve trafik ekiplerinin denetimlerinin daha da sıklaşması gerektiğini belirttiler.

Denetimler sırasında bir minibüs de 20 yaş altı bir çocuğu gören ekipler çocuğu minibüsten indirdi. Ailesinin hastaneden randevusunu olduğu belgeyi ve raporu gösterdikten sonra ekipler ailenin hastaneye gitmesine izin verdi.

Trafik ekiplerinin çeşitli noktalarında denetimleri devam ediyor.

Fazla yolcu alan minibüs sürücüsü: Sayamadım yolcularıİstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Pendik'te yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Ekipler denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüste 3 fazla yolcu çıktı. Minibüsün şoförü, Özürlüler koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yola çıktım dedi.
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