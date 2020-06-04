Toplu taşımada yeni dönem! İETT son dakika olarak duyurdu

İçişleri Bakanlığı’nın 1 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı genelge doğrultusunda İstanbul Valiliği Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonu dün bir toplantı yapmış, bugün yapılacak İl Hıfzıssıhha Meclisi’ne tavsiye niteliğinde öneriler getirmişti. İl Hıfzıssıhha Meclisi bugün toplanarak İstanbul’daki toplu taşımayla ilgili yeni kuralları belirledi.

Buna göre, araçların tümünde sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Ayakta yolcu taşıyan otobüs ve metrobüs araçlarında, koltuk sayısı kadar oturan yolcu alınacak. Ancak karşılıklı oturma düzeni şeklinde yerleştirilen koltuklarda çaprazlama oturulabilecek. Yani yolcuların yüz yüze yolculuk yapması engellenecek. Ayrıca bu araçlarda ayakta yolcu kapasitesinin 3’te 1’i kadar ayakta yolcu alınabilecek. Ayakta seyahat edecek yolcuların otobüslerin nerelerinde ayakta durabilecekleri zemine yapıştırılacak etiketlerle belirlenecek. Yolcular bu noktalarda durarak ayakta seyahat edebilecek.

Geçmiş haftalarda otobüs sürücüleriyle yolcuları ve denetimden sorumlu güvenlik görevlilerini zaman zaman karşı karşıya getiren araç kapasitesinin dolması durumuyla ilgili de önemli kararlar da alındı. Alınan karara göre İETT’nin Filo Yönetim Merkezi’nde, emniyet güçleriyle irtibatı sağlamak üzere polis memurları görevlendirilecek. Otobüs dolduğu halde binmeye çalışılması durumunda otobüs şoförü otobüsü durdurarak Filo Yönetim Merkezi’ni bilgilendirecek. Görevli polis memuru hemen emniyet güçlerini ilgili otobüsün konumuna yönlendirecek. Emniyet güçleri kurallara uymayan ve kapasitesi dolduğu halde otobüslere binmeye çalışanlar hakkında cezai işlem uygulayacak.

İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, araçlara “maskesiz” yolcu almama uygulamasına da devam edilecek. Tüm araçlarda el dezenfektanı bulundurulacak. Araçların sefer sonunda ve mümkünse sefer aralarında dezenfekte edilmesi uygulamasına da devam edilecek. Ayrıca otobüs duraklarında da yolcuların sosyal mesafe açısında durmaları gereken noktalar işaretlenecek.

Emniyet güçleri ayrıca sadece dolu otobüslere binmeye çalışan yolculara değil, belirlenen kuralları ihlal eden herkese cezai işlem uygulayacak.