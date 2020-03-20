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20.03.2020 - 13:45 | | DHA

Son dakika: Toplu ulaşımda corona düzenlemesi! Seferler azaltılıyor

Son dakika haberlere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak.  Taksi ve minibüslerin dezenfekte etmek için 100 istasyon kurulacak. İBB ayrıca hasta nakli için, corona virüse karşı özel donatılmış 35 ambulans hazırladı.

Son dakika: Toplu ulaşımda corona düzenlemesi! Seferler azaltılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Corona virüs salgın hastalığına karşı aldıkları yeni önlemleri  açıkladı.  Kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle sanal toplantı gerçekleştirdiği belirtilen İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aralarında taksi-taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak.

Gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamanı kolaylaştırmak için  getirilen hafta sonları 7/24 seyahat  uygulaması geçici olarak durdurulacak.

İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde, insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gidilecek.

İBB'nin 35 adet ambulansı, corona virüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak."

İmamoğlu sürecin tümüyle bir uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci olduğunu da sözlerine ekledi.

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat ettiİngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston adlı kişi koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımda, Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum dedi.
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