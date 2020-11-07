Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanları en riskli gruplar içinde yer alıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kış mevsimiyle birlikte üst solunum yolu hastalıkların da artmasıyla birlikte sağlık çalışanlarının iş yükünün daha da artacağının altını çizdi. İlhan, Türkiye’de resmi verilere göre ilk vakanın 11 Mart’ta tespit edildiğini anımsatarak, “Türkiye’de koronavirüs tanısı konulan kişi sayısı 400 bine yaklaştı. Salgının başından bu yana 40 binden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu, yarısı hekim 100’den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bir başka deyişle Türkiye’de şu an için koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı” bilgisini verdi. İlhan, artışa karşın hekiminden hemşiresine, sağlık teknisyeninden hasta bakıcısına kadar tüm sağlık personelinin canla başla görevlerinin başında olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:



Yükleri daha da arttı



“Artık izin de kullanılamıyor, sağlık çalışanlarının çoğu uzun süredir sevdiklerini göremeden çalışıyor ama bu süreç dahi sağlık çalışanlarının motivasyonunu azaltmıyor. Gerek filyasyonda sahada birebir çalışan gerekse hastanede görev yapan, ambulanslarda hizmet veren sağlık çalışanlarımızın tümü, koronavirüsle mücadelede cansiperhane çalışıyor. Enfeksiyon nedeniyle izolasyonda ya da karantinada kalırken hatta tatil bile yapılamazken gelinen noktada vatandaşların da sağlık çalışanlarını desteklemelerini istiyoruz. Tedbir kurallarına dikkat edilmediğinde sağlık çalışanlarının yükü artıyor.”